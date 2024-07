COMOTTO, Parisi? Ora sta a lui mostrare il carattere

FirenzeViola.it

L'ex terzino della Fiorentina Gianluca Comotto ha commentato così alcuni temi di attualità in casa viola: "Parisi? Non è mai facile fare bene alla prima stagione, ora sarà lui a dover dimostrare di avere carettere e qualità. Credo che quest'anno l'ex Empoli potrà avere più spazio, anche perché Biraghi ha un anno in più. Con il cambio di modulo che farà Palladino i terzini avranno più compiti e anche più spazio. Kean e Kayode? Farebbero tanto comodo nella nazionale italiana. Il loro eventuale ottimo rendimento sarebbe una bellissima notizia per il ct Spalletti".