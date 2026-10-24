Il Como non si ferma più, il Bologna riparte: i risultati delle gare delle 15

Nel pomeriggio dell'8ª giornata di Serie A arrivano verdetti importanti dai campi delle 15:00, con i successi di Como e Bologna che smuovono in maniera significativa le zone alte e medie della classifica.

Como-Sassuolo 2-0: Douvikas ne fa due e regala l'aggancio alla Roma

Allo stadio Sinigaglia, il Como prosegue il suo momento d'oro cogliendo la terza vittoria consecutiva. Dopo un primo tempo equilibrato e tattico — caratterizzato dalle buone iniziative neroverdi guidate da Benja Domínguez e dal gol annullato per fuorigioco a Bakola —, la squadra di Cesc Fabregas sblocca la partita nella ripresa. A salire in cattedra è Tasos Douvikas: l'attaccante greco sblocca il punteggio grazie all'assist di Kaiki dopo un'azione corale perfetta e, dieci minuti più tardi, firma la doppietta personale su un'altra iniziativa letale del brasiliano. Il Sassuolo di Aquilani prova a scuotersi con i cambi, ma i lariani gestiscono il 2-0 fino al triplice fischio. Con questi tre punti, il Como aggancia momentaneamente la Roma al terzo posto a quota 17 punti.

Cagliari-Bologna 0-2: Casale e Bernardeschi piegano i sardi

Seconda vittoria in campionato — sempre lontana dalle mura amiche — per il Bologna di Raffaele Palladino, che si impone 2-0 alla Unipol Domus Arena contro il Cagliari. Dopo un primo tempo privo di grandi sussulti (eccezion fatta per una girata di Mendy e un paio di squilli di Odgaard e Bernardeschi), la gara gira a inizio ripresa con l'uscita per infortunio di Winks. Gli emiliani prendono il controllo del gioco e al 58' sbloccano la partita: corner di Miranda e colpo di testa vincente di Nicolò Casale, che torna al gol in Serie A dopo oltre tre anni (l'ultimo era stato in un Lazio-Fiorentina del gennaio 2023). All'80' arriva il raddoppio che chiude i giochi: fallo di mano in area di Juan Rodriguez su tiro di Federico Bernardeschi e rigore trasformato con freddezza dallo stesso numero 10 ex viola. Il Bologna sale così a quota 8 punti agganciando proprio il Sassuolo, mentre il Cagliari incassa il secondo ko consecutivo e resta fermo a 13.