Como, è fatta per Baturina: il presidente Suwarso lo annuncia sul suo Instagram

Il presidente del Como Mirwan Suwarso ha "ufficializzato" il primo acquisto estivo della squadra: Martin Baturina. Il manager indonesiano, infatti, ha condiviso sul proprio profilo Instagram una serie di video delle migliori giocate del centrocampista croato. Un gesto che è più di un indizio a cui farà seguito, salvo sorprese, l'ufficializzazione del colpo.

Il Como e la Dinamo Zagabria hanno infatti raggiunto l'accordo sulla base di 18 milioni più 7 di bonus, con Baturina, ex obiettivo anche della Fiorentina, cercato con insistenza da Daniele Pradè nell'estate del 2024, che nei prossimi giorni volerà in Italia, si sottoporrà alle consuete visite mediche di rito e firmerà un contratto che lo legherà alla formazione allenata da Cesc Fabregas fino al 2030. A febbraio Baturina ha compiuto 22 anni, ribattezzato come il "nuovo Modric", sfoggia già 180 presenze tra i professionisti con Dinamo Zagabria e Dinamo II (seconda divisione croata). In Nazionale ha timbrato 12 presenze e 1 gol. Mentre nell’ultima stagione ormai terminata con la maglia dei Modric ha griffato 12 assist e 6 reti in 45 gare. Con un gol ha mandato il Milan ai playoff di Champions League e fuori dagli ottavi. Alto 172 centimetri, è dotato di una grandissima tecnica e di una proiezione offensiva, con una spiccata visione di gioco dalla trequarti campo in su. Ha un contratto valido con i blu fino al 2028.