Gattuso resta in pole per la panchina dell'Italia. Marchetti: "Pioli ha dato la parola ai viola"

In attesa che si verifichi l'atteso faccia a faccia col presidente federale Gabriele Gravina, l'esperto di mercato Luca Marchetti, attraverso il suo editoriale odierno su Tuttomercatoweb.com, ribadisce come Gennaro Gattuso resti il primo nome per la panchina dell'Italia dopo l'addio di Spalletti. Questo perché dopo il no di Ranieri, Stefano Pioli ha ripetuto di aver dato la propria parola alla Fiorentina.

La FIGC ha quindi intensificato i contatti con l’ex tecnico di Milan, Napoli e Viola, che ha aperto alla possibilità. Sullo sfondo resta Daniele De Rossi, che però al momento è più coinvolto nel progetto Cremonese.