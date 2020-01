COMMISSO, Viola con grinta. A Pradè ho detto...

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso dopo aver parlato in zona mista ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Ho visto una squadra con più grinta e determinazione. Questa è stata l'unica gara di campionato in cui siamo andati in vantaggio nel primo tempo e oggi ho visto un'altra Fiorentina. Chiesa? E' stato bravissimo. Non è andato in vacanza ed è rimasto al centro sportivo a lavorare. Ho parlato con tutti e con Federico. Mercato? Vediamo, stiamo lavorando. Voglio rinforzare la squadra e ho detto a Pradè che non voglio gente solo per sei mesi, ma gente che dia una mano".