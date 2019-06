COMMISSO, Presenterà Montella davanti al Nasdaq

Massimo Basile, corrispondente da New York per il Corriere dello Sport, oltre ad aver ulteriormente confermato il fatto che Montella sarà l'allenatore della Fiorentina per il prossimo anno, ha anticipato, tramite il suo profilo ufficiale Twitter, qualcosa a proposito dell’incontro tra Rocco Commisso e Vincenzo Montella: “Il neo presidente della Fiorentina presenterà l’allenatore viola davanti al Nasdaq, nel cuore di Manhattan, venerdì alle 00:30 (6:30 di sabato mattina ora italiana). Firenze e New York non sono mai state così vicine”.

EDIT (ore 02:00): Lo stesso Basile ha poi precisato, tra i commenti: "Le 23.30 di venerdì in Italia, scusate l’imprecisione".