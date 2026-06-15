Commisso incontra le FIFA Legends: "Al Viola Park cerchiamo di fare uno step in avanti"

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Nei giorni scorsi, il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, assieme alla madre Catherine, ha incontrato le leggende del calcio italiano e il Presidente della FIFA Gianni Infantino durante la loro visita a New York il 7 giugno 2026, in vista del Mondiale attualmente in corso di svoglimento in America. Durante l'incrontro, il presidente viola ha parlato di fronte a tutti i presenti, come riportato dal sito ufficiale della Fiorentina:

"Buonasera. Al Presidente della FIFA Gianni Infantino, a Don Luigi Portarulo, alla Grow Together Foundation, alla Columbia University, ai grandi giocatori che sono con noi oggi, ai bambini e alle famiglie presenti, e alla comunità italo-americana che ha riempito questo stadio: grazie e benvenuti.

Questa non è soltanto una partita. È una giornata di fede, famiglia, patrimonio culturale e calcio. È iniziata oggi alla Basilica of St. Patrick’s Old Cathedral, è proseguita con i giovani che hanno incontrato eroi che ricorderanno per il resto della loro vita, e ora ci porta qui, al Rocco B. Commisso Soccer Stadium della Columbia University, sullo stesso campo in cui mio padre Rocco un tempo giocò.

Voglio ringraziare Don Luigi e la FIFA per avermi invitato a parlare a questo evento e per avermi dato l’onore di commemorare mio padre qui oggi. Don Luigi ha avuto la visione di portare questa celebrazione a New York City e, attraverso Marco Messina, mi ha contattato con l’idea di tenerla qui. Ha capito immediatamente perché questo stadio fosse il luogo giusto. Mio padre amava il calcio, amava i bambini e credeva che il talento dovesse essere costruito, guidato e messo nelle condizioni di avere opportunità. Portare questo evento qui sembra qualcosa che mio padre stesso avrebbe voluto fare, e so che oggi guarderebbe questo campo dall’alto con enorme orgoglio.

E lasciatemi dire qualcosa su Don Luigi. Chi altro avrebbe potuto riunire la Messa, la FIFA, la comunità italiana, bambini, famiglie, giocatori di livello mondiale e uno stadio pieno, tutto in una sola giornata? E chi avrebbe potuto immaginare che la persona capace di farlo sarebbe stata un sacerdote? Ma chi è quest’uomo? Don Luigi, lei è una persona davvero speciale, con un cuore meraviglioso. Attraverso la Grow Together Foundation ha dimostrato che fede, cultura italiana, beneficenza e sport possono unirsi in modo bellissimo. Ieri è stato il suo compleanno, quindi oggi, davanti a tutto questo stadio, voglio dirle buon compleanno e grazie dal profondo del mio cuore.

Voglio anche ringraziare il Presidente Infantino per essere qui con noi, per aver contribuito a rendere possibile questo evento speciale e per il rispetto che ha dimostrato verso mio padre, verso la Fiorentina e verso il futuro del calcio italiano. Presidente Infantino, non dimenticherò mai la sua visita al Rocco B. Commisso Viola Park durante la sua costruzione, e le sono grato per il messaggio che ha condiviso quando quel centro sportivo è stato inaugurato. Per la nostra famiglia e per la Fiorentina, quel sostegno ha significato moltissimo.

Questo evento appartiene a New York. Qui, nell’area metropolitana di New York, siamo la casa della più grande comunità italo-americana di qualsiasi area metropolitana degli Stati Uniti. È una comunità costruita sulla fede, sulla famiglia, sul sacrificio, sul duro lavoro, sull’orgoglio e sull’amore sia per l’America sia per l’Italia. Oggi, tutto questo è presente su questo campo.

Ai grandi giocatori che sono qui con noi oggi, grazie. Permettetemi innanzitutto di riconoscere Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Alessandro Nesta, Vincenzo Iaquinta e Cristian Zaccardo, membri della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006. Roberto Baggio, Christian Vieri, Cristian Panucci e Gianluca Pagliuca hanno anche rappresentato l’Italia sul palcoscenico della Coppa del Mondo, con Baggio e Vieri che hanno indossato con orgoglio la maglia della Fiorentina. Giuseppe Rossi e Massimo Ambrosini hanno rappresentato l’Italia con orgoglio, ed entrambi hanno indossato anche i colori viola. Ognuno di voi rappresenta un capitolo importante nella storia del calcio italiano. Avete regalato ricordi indimenticabili a generazioni di tifosi, e oggi state dando ai bambini presenti qualcosa di ancora più importante: un sogno che possono vedere con i propri occhi.

Quando avevo 13 anni, mio padre, la mia famiglia e io seguimmo l’Italia ai Mondiali del 1994. Andammo a quasi tutte le partite dell’Italia, tranne la finale in California. Guardavo Roberto Baggio allora da ragazzo, con la stessa meraviglia che tanti giovani provano quando guardano queste leggende oggi. Non avrei mai immaginato che più di 30 anni dopo mi sarei trovato qui, in uno stadio dedicato a mio padre, sullo stesso campo della Columbia dove lui un tempo giocò, a parlare davanti a Roberto Baggio e a tante grandi figure del calcio italiano. Questo non è soltanto calcio. Questa è la vita che chiude un cerchio.

Per me è un momento emozionante perché mi trovo qui come figlio. Mio padre amava la Columbia. Amava il calcio. Amava l’Italia. Amava l’America. Arrivò in questo Paese con sogni, disciplina, coraggio e fede. Lavorò, studiò, giocò, costruì e non dimenticò mai da dove veniva. Dimostrò che si può amare l’America con tutto il cuore e portare comunque l’Italia nell’anima. La sua vita è stata trasformare la gratitudine in azione.

Oggi so che è orgoglioso di vedere questo stadio pieno, orgoglioso di vedere bambini camminare accanto alle leggende, orgoglioso di vedere Columbia, FIFA, Fiorentina e la comunità italo-americana insieme. E sarebbe orgoglioso perché questa giornata non riguarda solo l’onore del passato. Riguarda anche il parlare con speranza e convinzione del futuro.

E il futuro del calcio italiano ha bisogno sia di onestà sia di speranza.

La domanda che ogni persona che ama il calcio italiano si pone è semplice: come può una nazione con la storia, il talento e la passione dell’Italia non qualificarsi alla Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva? Il rapporto della stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio chiarisce che non si tratta di un allenatore, di una partita, di una brutta serata o di una generazione sfortunata. È un problema sistemico, e proprio perché è sistemico richiede una risposta seria da parte di tutto il movimento calcistico italiano.

I numeri sono dolorosi, ma devono diventare una chiamata all’azione. In Serie A, i giocatori stranieri, cioè i giocatori non eleggibili per la Nazionale italiana, hanno giocato quasi il 68 percento dei minuti totali. In Spagna, quel numero è soltanto il 40 percento. In Francia, è il 48 percento. Inoltre, tra i giocatori di Serie A con una media di almeno 30 minuti a partita, soltanto il 31 percento era italiano. La Serie A si colloca al 49º posto su 50 campionati monitorati nel mondo per minuti giocati da Under 21 eleggibili per la Nazionale. Solo l’1,9 percento. Queste non sono soltanto statistiche. Sono avvertimenti.

Lo stesso rapporto mostra che l’Italia è ultima tra i principali Paesi calcistici europei per ricavi generati dai trasferimenti internazionali di giocatori formati in patria nell’ultimo decennio. Mostra anche che troppo poche academy italiane sono tra le migliori al mondo nella produzione di giocatori cresciuti in casa. I bambini italiani hanno ancora sogni. La passione c’è ancora. Il potenziale c’è ancora. Ma il potenziale non basta. Il nostro sistema non sta sviluppando abbastanza grandi giocatori italiani, e non sta dando a abbastanza giovani giocatori il percorso, la crescita, i minuti e l’opportunità di cui hanno bisogno.

Non possiamo accettarlo. Non possiamo accontentarci dei ricordi, delle vecchie vittorie e della gloria passata. L’Italia ha prodotto genio nel calcio. Ma se vogliamo un altro Pirlo, un altro Baggio, un altro Nesta e un’altra grande generazione italiana, dobbiamo costruire l’ambiente che lo rende possibile.

Per questo oggi lo dico chiaramente: il calcio italiano deve rivoluzionare le sue academy. Non migliorare un po’. Non fare piccoli aggiustamenti. Rivoluzionare.

Ogni club in Italia deve guardare alla propria academy non come a un costo, ma come al cuore del club. Non come a un progetto secondario, ma come al futuro. Non come a un luogo per riempire rose, ma come a un luogo per costruire persone, giocatori, identità e valore.

All’ACF Fiorentina, noi stiamo facendo la nostra parte. Mio padre ha costruito il Rocco B. Commisso Viola Park, il più grande centro sportivo calcistico in Italia e uno dei più grandi in Europa. Si estende su 77 acri e riunisce 20 squadre della Fiorentina, 12 campi regolamentari, due stadi, 12 padiglioni, suite residenziali per i giovani giocatori, strutture mediche e di recupero avanzate, sale di analisi tattica e tecnologia all’avanguardia. È stato costruito per un solo scopo: dare ai nostri giocatori, soprattutto ai nostri giovani giocatori, il miglior ambiente possibile per crescere.

Anche le infrastrutture fanno parte della sfida. Se vogliamo sviluppare grandi giocatori italiani, dobbiamo dare ai giovani giocatori academy moderne, strutture migliori, percorsi più forti e l’ambiente quotidiano di cui hanno bisogno per crescere. I club devono guidare questo sforzo, ma anche le istituzioni e il governo devono sostenere lo sviluppo a lungo termine del calcio italiano.

Ma gli edifici da soli non creano campioni. Un campo bellissimo non crea un altro Pirlo. La tecnologia da sola non crea un’altra generazione. Lo fanno le persone. Lo fanno gli allenatori. Lo fanno gli osservatori. Lo fanno gli insegnanti. Lo fanno gli standard, la cultura, la disciplina e l’opportunità.

Ecco perché, nel 2026, la Fiorentina sta compiendo il passo successivo. Siamo concentrati sul rafforzamento della nostra academy e del nostro percorso di sviluppo giovanile. Stiamo investendo di più nelle persone che identificano i giovani talenti, insegnano ai giovani giocatori, analizzano i loro progressi, guidano la loro crescita e li aiutano a passare dal calcio giovanile verso la prima squadra. Il nostro obiettivo non è solo avere le migliori strutture. Il nostro obiettivo è costruire una delle migliori academy calcistiche al mondo, un luogo che aiuti i giovani giocatori italiani a diventare il futuro della Fiorentina e il futuro del calcio italiano.

Questa non è soltanto una responsabilità sportiva. Ha anche senso dal punto di vista economico. Se i club italiani sviluppano più giocatori propri, riducono la spesa per i trasferimenti, creano beni di reale valore, costruiscono identità e si collegano più profondamente con i tifosi. Una grande academy non è beneficenza. È uno dei migliori modelli di business nel calcio, ma solo se la proprietà ha coraggio, se il management ha visione, se gli allenatori sono eccellenti e se i giovani giocatori ricevono fiducia e opportunità.

Dunque oggi, da questo campo storico di New York, davanti alla FIFA, alle leggende italiane, ai bambini, alle famiglie e a una delle grandi comunità italo-americane del mondo, rivolgo con rispetto un appello a ogni club italiano perché faccia di più. Investite di più nelle academy. Assumete e sviluppate persone migliori. Osservate meglio. Allenate meglio. Costruite strutture migliori. Date ai giovani giocatori italiani un vero percorso. Credete in loro prima che sia troppo tardi.

Non possiamo aspettare che qualcun altro sistemi il calcio italiano. Il futuro non sarà costruito soltanto nelle riunioni, nei comitati o nei discorsi dopo un’altra delusione. Il futuro sarà costruito ogni mattina sui campi di allenamento, nelle aule, nelle riunioni di scouting, nelle sale di analisi e nella decisione di un allenatore di dare una possibilità a un giovane giocatore.

Questo stadio ci ricorda ciò che è possibile. Mio padre un tempo giocò qui da giovane alla Columbia. Oggi, le leggende del calcio italiano sono qui. I bambini sono qui. La comunità italo-americana è qui. La FIFA è qui. La Fiorentina è qui. E il messaggio da questo campo deve attraversare l’oceano: il calcio italiano deve tornare a investire nei suoi figli.

L’America ha dato a mio padre opportunità. L’Italia gli ha dato le radici. Il calcio è diventato la sua passione e gli ha dato gioia. Oggi, questi pezzi della sua vita si incontrano su un unico campo. Se lo onoriamo nel modo giusto, non diciamo soltanto il suo nome. Continuiamo il suo lavoro.

Ai bambini qui oggi, sognate in grande. Alla comunità italo-americana, siate orgogliosi di ciò che siete. Alla Columbia, grazie per essere stata una parte così importante della vita di mio padre e della mia. E al Direttore Peter Pilling, a David Poolman e a tutto il team della Columbia, grazie per aver lavorato con noi e per aver permesso che questo evento speciale si svolgesse qui al Rocco B. Commisso Soccer Stadium. A Don Luigi, alla FIFA, al Presidente Infantino, alla Grow Together Foundation, alle leggende e a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, grazie.

E al calcio italiano, che questa giornata sia una celebrazione, ma anche una chiamata. Costruiamo la prossima generazione. Creiamo i prossimi campioni. Rendiamo di nuovo orgogliosa l’Italia.

Forza Italia. Forza Viola. Dio vi benedica tutti, e godetevi questa bellissima partita.

Grazie!".