Seguito Arnau Martinez, in lista anche Revivo: le alternative dei viola sugli esterni

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Sarà un mercato fortemente concentrato sugli esterni quello che attende la Fiorentina, decisa a ruotare quasi totalmente i propri interpreti sulle corsie laterali. Ne parla stamani il Corriere dello Sport-Stadio, sottolineando in primis come i viola vogliano cedere in questa sessione di trattative Dodo, Gosens e Fortini (per motivazioni diverse). Tra gli obiettivi in entrata, oltre a Destiny Udogie che è da anni un pallino di Paratici, Viery del Gremio e Adam Obert del Cagliari.

Il difensore classe 2005, centrale e all’occorrenza terzino, è già stato cercato dalla Fiorentina, che tramite intermediari ha offerto 12 milioni di euro, salvo prendere atto della pretesa onerosa dei brasiliani: 20 milioni. Obert è un’alternativa a buon prezzo, circa 8-10 milioni, ma non il primo obiettivo viola. Più defilato Roy Revivo, classe 2003 in forza al Maccabi Tel Aviv e dal contratto in scadenza tra un anno, motivo per cui il valore del suo cartellino non supererebbe i 6-7 milioni.

Inoltre, ad aggiungersi al pacchetto è un nome fatto in mattinata da La Gazzetta dello Sport. Si tratta di Arnau Martinez, difensore del Girona impiegato spesso da terzino che i dirigenti gigliati avrebbero adocchiato come occasione, vista la retrocessione degli spagnoli in Seconda Divisione. La scorsa estate fu accostato a diversi club italiani e in questi giorni ci ha fatto un pensiero la Lazio.