Il Giappone riacciuffa due volte l'Olanda, succede tutto nella ripresa: 2-2

Il Giappone riacciuffa due volte l'Olanda, succede tutto nella ripresa: 2-2FirenzeViola.it
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Ieri alle 23:58News
di Redazione FV

Pareggio per 2-2 tra Olanda e Giappone con i nipponici abili a riprendere per due volte gli Orange. Succede tutto nella ripresa: al 51' sblocca il risultato Van Dijk, ma dopo 6 minuti il Giappone pareggia con Nakamura. Al 64' torna in vantaggio l'Olanda con Summerville ma è bravo Kamada a trovare di nuovo il pareggio all'88'. Alle 1' in campo scenderanno invece Costa d'Avorio ed Ecuador (per il gruppo E guidato dalla Germania).