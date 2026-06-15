Mondiali, la Svezia strapazza la Tunisia 5-1. La Costa d'Avorio aggancia la Germania

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Nella notte italiana si sono giocate altre due sfide al Mondiale 2026, attualmente in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Messico e Canada. A salire in cattedra è stata la Svezia, ora primatista del girone F dopo il sonoro 5-1 rifilato stanotte alla Tunisia: in gol per gli scandinavi Yasin Ayari (7' e 90+6'), Alexander Isak (30'), Vyktor Gyokeres (59') e Mattias Svanberg (84'). Per i nordafricani il gol della bandiera è di Omar Rekik (43'). Adesso la classifica vede la Svezia in testa con 3 punti, seguono Olanda e Giapppone a uno e Tunisia a zero.

Vince anche la Costa d'Avorio, che agguanta la Germania in cima al gruppo E. Gli africani piegano per 1-0 l'Ecuador grazie alla rete di Amad Diallo allo scadere. Un buon avvio degli africani viene praticamente cancellato dalla reazione della Tricolor, che ha colpito due traverse, prima con John Yeboah e poi con Alan Minda. Nella ripresa gli uomini di Fae partono forte e Wahi devia un gran cross di Diomande, che si stampa ancora una volta sul montante più alto della porta, poi è il talento del Man United a centrare il colpo grosso e a regalare tre punti alla Nazionale degli Elefanti.