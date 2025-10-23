Commisso alla squadra: "Testa al campionato per fare il meglio col Bologna"

Al termine della vittoria sul campo del Rapid Vienna, il presidente viola Rocco Commisso ha parlato al telefono col dg Alessandro Ferrari e si è rivolto al tecnico Stefano Pioli e al resto della squadra: “Adesso testa al campionato tutti uniti per preparare al meglio la sfida di domenica contro il Bologna”, le parole del patron a tutto il gruppo squadra, come fa sapere informalmente la Fiorentina.