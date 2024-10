CITTERIO, Ecco il profilo del vice di Palladino

FirenzeViola.it

Con la squalifica di una giornata di Raffaele Palladino, QUI il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, a Lecce sulla panchina della Fiorentina, domenica 20 ottobre alle ore 15:00, siederà Stefano Citterio. Per lui non sarà la prima assoluta in massima serie essendo stato sulla panchina del Monza, dopo le espulsioni rimediate da Palladino nelle precedenti gare, rispettivamente contro Napoli e Inter, nelle sfide contro Frosinone e Empoli del 6 e del 21 gennaio scorso.

Classe 1975, Stefano Citterio è stato ex calciatore professionista e da allenatore, dopo un'esperienza nelle giovanili del Renate, è stato il secondo di Palladino a Monza sia in Primavera che dopo il passaggio in Prima Squadra. Uscito dal settore giovanile del Milan, Citterio ha disputato la maggior parte della sua carriera in Serie C, per lui oltre 260 presenze nella terza serie del calcio italiano, anche se può vantare anche 13 presenze in Serie B con la maglia della Reggiana nella stagione 1998-1999. A livello realizzativo, da difensore centrale, ha segnato 10 gol e fornito 3 assist in carriera.

Da tecnico prima di legarsi a Palladino è stato per cinque stagioni allenatore delle giovanili del Renate, società calcistica dell'omonimo comune lombardo nella provincia di Monza. Nelle due gare in cui ha guidato il Monza, in sostituzione del tecnico nativo di Mugnano di Napoli, Citterio ha collezionato una vittoria per 3-2 sul campo del Frosinone e una sconfitta per 3-0 al Castellani contro l'Empoli. Domenica 20 ottobre a Lecce la prima gara sulla panchina della Fiorentina.