G. SPORTIVO, 1 giornata a Palladino. A Lecce Citterio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una giornata di squalifica all'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino che quindi salterà la trasferta di Lecce in programma domenica 20 ottobre alle ore 15:00. Il tecnico gigliato era stato espulso durante il match contro il Milan per proteste nei confronti del direttore di gara. Questo il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo: "Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di 5.000 Euro a Raffaele Palladino (Fiorentina): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa con atteggiamento veemente e scomposto".

A fine gara tra Fiorentina e Milan è stato espulso, per critiche scomposte rivolte al direttore di gara, il terzino rossonero Theo Hernandez. Per lui due giornate di squalifica, salterà quindi Milan-Udinese e Bologna Milan. A livello societario invece ammenda di 12mila Euro alla società viola per lancio di quattro fumogeni. Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo: "Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. Fiorentina per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)".