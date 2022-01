CHRISTILLIN, Commisso non sprovveduto. Sapeva...

Evelina Christillin, rappresentante UEFA nel consiglio FIFA, è intervenuta a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare del trasferimento di Vlahovic alla Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "Se sono contenta? Sì, è chiaro che in un momento in cui la Juventus sembrava aver imboccato una parabola discendente, con risultati non ottimali e bilanci non ottimi, è arrivato lui. Questa è stata una sorpresa, non me lo aspettavo. E' un investimento, è un giovane di classe".

La Fiorentina ha fatto un grande affare.

"Non c'è alcun dubbio, l'affare lo ha fatto. Commisso non è uno sprovveduto. Sapeva che poteva prendersi qualche insulto dai tifosi, ma i conti se li è fatti bene. E' un risultato di bilancio non indifferente. La Juve ha appena fatto un secondo aumento di capitale di 400 milioni".

Cosa cambia con Vlahovic?

"La Juventus non tira in porta, è una delle squadre che segna di meno. Dietro si difende meglio, anche per merito di Chiellini e Bonucci, inoltre è tornato a buoni livelli Rugani. A centrocampo continuano a esserci problemi. Spero che riescano a vendere qualche 'fondo di magazzino'".