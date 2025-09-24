Christensen e un inizio horror: la sua Europa League parte con un goffo autogol

Poteva cominciare decisamente meglio l'avventura in Europa League di Oliver Christensen. L'attuale portiere dello Sturm Graz - che oggi si è concesso in esclusiva a Radio FirenzeViola, ripercorrendo il suo passato alla Fiorentina - è stato protagonista di un "infortunio" dopo appena sei minuti dal fischio d'inizio del match sul campo del Midtjylland: il danese ha infatti goffamente spedito nella sua porta un pallone vacante nella sua area, realizzando il gol dell'1-0 per i suoi avversari che di fatto, altro non è che una sua brutta autorete.

Gli austriaci non sono poi riusciti a ribaltare la gara con lo stesso Christensen che ha dovuto raccogliere dalla porta un altro pallone per il 2-0 finale in favore del Midtjylland, anche in questo caso non essendo perfetto.