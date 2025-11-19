Spunta un nuovo nome per la difesa viola: piace Josh Acheampong

vedi letture

Nuovo nome per la difesa della Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la dirigenza viola avrebbe messo nel mirino Josh Acheampong (19 anni), polivalente interprete della difesa dal doppio passaporto inglese e ghanese - fino a qui ha scelto di rappresentare la selezione europea, almeno fino alla squadra Under 21 - che ha nel bagaglio la sua capacità di agire sia al centro che sulla fascia destra.

Possibili sviluppi nel prossimo futuro sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Così, al netto dell'infortunio di Lamptey che starà fuori almeno fino al termine della stagione, in caso di cessione di Parisi la batteria degli esterni rimarrebbe con due interpreti per ruolo.

In generale la Fiorentina sembra porre attenzione concreta alla realtà del Chelsea, avendo la squadra di Premier League un gran numero di giocatori in esubero. Un altro profilo che potrebbe fare al caso viola è infatti quello del difensore classe '98 Axel Disasi (27 anni).