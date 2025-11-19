Viola ancora in attesa della prima vittoria: info e statistiche di campionato

vedi letture

Dopo 11 match in campionato, la Fiorentina resta all’ultimo posto e insieme al Verona rappresenta gli unici due club di Serie A che ancora non hanno vinto neanche un confronto, un bilancio pesante.

Pioli era partito con ottime intenzioni, ma ben presto le statistiche del palinsesto bet di Serie A 2025/2026 sui siti come betfair non hanno confermato i progetti, con risultati che stanno condannando la Fiorentina al peggior inizio di stagione mai visto. Adesso, con Vanoli si spera in un miracolo per quel titolo progettato, ma a questo punto già la salvezza sarebbe un obiettivo importante.

La dodicesima giornata metterà di fronte Fiorentina e Juventus in una sfida che, per i viola, vale molto più dei tre punti. La notizia più incoraggiante per Paolo Vanoli arriva da Moise Kean, tornato stabilmente in gruppo dopo il trauma alla tibia e deciso a riprendersi un posto da titolare proprio contro la sua ex squadra. L’attaccante, già a segno un anno fa allo Stadium, può trasformare il Franchi nel palcoscenico del suo rilancio e diventare il motore della rincorsa salvezza. La Fiorentina non ha ancora trovato la prima vittoria in campionato e per invertire il trend il contributo di Kean sarà centrale. Contro la Juventus guidata da Luciano Spalletti, per la squadra viola, sarà una sfida impegnativa.

Le statistiche della Viola nei primi 11 match di campionato.

Soltanto l’Inter ha realizzato più over 2.5 della Fiorentina, perché il Biscione domina questa speciale classifica con 8 match su 11, terminati con un risultato che comprende almeno 3 gol totali, mentre la Viola ha concluso 7 match con un risultato a trazione over 2.5. Tuttavia, alla luce dei gol segnati e subiti, le statistiche della Fiorentina sono a perdere, soprattutto in casa, dove sono 4 su 5 i match in over 2.5 nelle prime 11 giornate.Ed è proprio al Franchi dove si è vista la peggiore Fiorentina fino a oggi, capace di perdere 4 match su 5 e portare a casa un solo punto contro il Bologna. La differenza reti esprime palesemente le difficoltà del club, con 5 gol segnati e 10 subiti in casa.In trasferta la situazione migliora ma non ci sono comunque vittorie, nei primi sei match sono 4 i pareggi e 2 le sconfitte: 4 gol segnati e 8 subiti.

Le altre statistiche Viola

Fino a oggi sono sei i pareggi ottenuti dalla Fiorentina nel primo tempo, mentre 3 match su 11 sono terminati con una sconfitta sia nel primo che nel secondo tempo. In totale, i gol segnati e subiti seguono il rapporto uno a due, infatti, sono 9 i gol realizzati e 18 quelli subiti in questa prima fase del campionato. Gudmundsson, Kean e Mandragora sono i migliori bomber della Viola, con una media comunque bassa di due gol a testa.

Prossimi match con le dirette concorrenti nello scontro salvezza

Attualmente, la Fiorentina resta tra le probabili squadre salve a fine campionato nelle quote serie a, ma è dietro a Verona, Genoa, Parma e Pisa.

Contro il Verona la sfida è fissata per il 14 dicembre 2025 alle ore 15, mentre contro il Parma il match verrà giocato il 27 dicembre. Più vicine sono le sfide più dure, la Juventus il 22 novembre alla dodicesima giornata, Atalanta e Sassuolo tra fine novembre e inizio dicembre, poi l’Udinese il 21 dicembre. Oltre ai match di Conference League, ci sono gli ottavi di Coppa Italia contro il Como in programma nel palinsesto per il 27 gennaio 2026: un match che potrebbe ridare speranza alla squadra, ma soprattutto ai tifosi Viola.