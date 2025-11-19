Moggi: "Prendemmo Moretti dalla Fiorentina, ci fecero tanti problemi"

L’ex dirigente bianconero, Luciano Moggi, ha parlato a TuttoJuve.com di una vecchia trattativa con la Fiorentina: “Avevamo appena preso Emiliano Moretti dai viola, ce lo consigliò l’allora presidente della FIGC, Carraro, in modo che la Fiorentina potesse avere un po’ di sollievo. Era il periodo del pre-fallimento. Riscontrammo un sacco di problemi, ci fecero una causa durata addirittura due anni per infedeltà patrimoniale, eppure nel caso di squadre come Milan, Inter e Lazio che avevano un rosso di 300 milioni, fu archiviato tutto nel giro di sei mesi…”.