Classifica ranking Fifa, l'Italia vola fuori dalle prime dieci: è dodicesima

Oggi la FIFA ha diffuso il nuovo ranking per le nazionali maschili. La vetta resta invariata con Spagna in testa, Argentina seconda e Francia terza seguite dall’Inghilterra e da un Brasile che recupera due posizioni scavalcando Paesi Bassi e Portogallo. Fuori dalle prime dieci, invece, l'Italia di Gennaro Gattuso. Gli azzurri colano a picco perdendo tre posizioni e venendo scavalcata da Germania, Croazia e Marocco. Un problema in vista dell’eventuale qualificazione al Mondiale dove gli azzurri non sarebbero testa di serie.

Ranking FIFA maschile:

1) Spagna 1877.18

2) Argentina 1873.33

3) Francia 1870

4) Inghilterra 1834.12

5) Brasile 1760.46

6) Portogallo 1760.38

7) Paesi Bassi 1756.27

8) Belgio 1730.71

9) Germania 1724.15

10) Croazia 1716.88

12) Italia 1702.06