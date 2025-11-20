Vanoli si affida alle certezze, CorSport: "Kean e Gud contro la Juve"
Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola si concentra sulla probabile formazione della Fiorentina contro la Juventus. Paolo Vanoli - si legge - riparte dalle certezze che ha messo in cima al suo manifesto d’azione per tirare la Fiorentina fuori dai guai, e la coppia formata da Moise Kean e Albert Gudmundsson lo è a tutti gli effetti.
I due che l’anno scorso tante volte hanno fatto la differenza (specie il primo, con 19 reti in Serie A e 25 totali comprendendo Conference League e Coppa Italia). Vanoli sa di avere altre risorse che si chiamano Piccoli e Dzeko per cambiare fisionomia e modo di attaccare in caso di necessità. Però, questo è il momento di andare sul sicuro, diversamente non è consigliato.
Lorenzo Di BenedettoNon è l'ultimo bivio ma quasi. Arriva la Juve e la Fiorentina deve ritrovare se stessa. Basta parole, finalmente si torna in campo: il rischio retrocessione è concreto e devono essere i giocatori a salvare Firenze da un incubo
Angelo GiorgettiVanoli operaio nell’Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diverso
Mario TeneraniC’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.
