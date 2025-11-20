Vanoli si affida alle certezze, CorSport: "Kean e Gud contro la Juve"

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola si concentra sulla probabile formazione della Fiorentina contro la Juventus. Paolo Vanoli - si legge - riparte dalle certezze che ha messo in cima al suo manifesto d’azione per tirare la Fiorentina fuori dai guai, e la coppia formata da Moise Kean e Albert Gudmundsson lo è a tutti gli effetti.

I due che l’anno scorso tante volte hanno fatto la differenza (specie il primo, con 19 reti in Serie A e 25 totali comprendendo Conference League e Coppa Italia). Vanoli sa di avere altre risorse che si chiamano Piccoli e Dzeko per cambiare fisionomia e modo di attaccare in caso di necessità. Però, questo è il momento di andare sul sicuro, diversamente non è consigliato.