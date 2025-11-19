Social Foto, Mandragora suona la carica in vista di sabato: "Non mollare"

Rolando Mandragora ha voluto suonare la carica sui social a tre giorni dalla sfida contro la Juventus. “Non mollare” recita la sua storia Instagram. L’immagine riportata dal calciatore elenca varie frasi motivazionali come “Smettila di parlarne. Fai qualcosa!!!”, “Passo dopo passo”, “Nessun rischio, nessuna storia”. Insomma, il centrocampista viola ha deciso di spronare l’ambiente attraverso i social.

Questa la storia diffusa dal giocatore classe ’97: