Christensen: "A Firenze non c'era una gerarchia in porta. Futuro? Vediamo"

Dal ritiro della Nazionale danese, Oliver Christensen è tornato a parlare di futuro. Il portiere attualmente alla Salernitana - con cui dovrebbe, condizionale d'obbligo legato al caos Serie B, giocare i playoff per mantenere la categoria - ma di proprietà della Fiorentina, si è espresso così a Bold sull'attuale stagione ma anche su quanto fatto a Firenze: "Nel primo anno con la Fiorentina mi ricordo che non c'era una gerarchia per i portieri e ogni settimana scoprivamo chi sarebbe stato il titolare, delle volte succedeva poco prima di scendere in campo. Non ci ero per niente abituato, io so dare il meglio quando trovo continuità e fiducia per dimostrare quanto valgo.

Sono passato alla Salernitana per giocare. Non mi aspettavo di giocare in Serie B, ma la Fiorentina non aveva più spazio per mandarmi in prestito all'estero e io non giocavo mai. Ritorno in Danimarca? Al momento non ci sto pensando, ma non si sa mai. Voglio giocare, non importa dove, vedremo a fine stagione".