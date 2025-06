L'Italia vince 2-0 all'ultima di Spalletti contro la Moldavia. Raspadori e Cambiaso in gol

Finisce 2-0 la partita tra Italia e Moldavia, l'ultima con Luciano Spalletti alla guida della Nazionale dopo l'esonero comunicato ieri. A Reggio Emilia giocano meglio gli ospiti che vanno più volte vicini al gol prima della rete di Raspadori, abile a ribadire in rete un cross di Ranieri.

Al rientro dagli spogliatoi l'Italia sembra cambiare marcia grazie all'inserimento di Orsolini e alla rete dopo pochi minuti di Cambiaso per il raddoppio. Lì però l'Italia si spegne e non riesce a costruire altro, chiudendo dunque con una vittoria amara anche perché la Norvegia ha battuto l'Estonia e resta dunque lontana nella classifica per la qualificazione al prossimo Mondiale.