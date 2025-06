Haaland segna e la Norvegia è a 12 punti. La classifica del girone dell'Italia

vedi letture

L'Italia vince 2-0 contro la Moldavia ma non basta per poter sperare in un posto nel prossimo Mondiale, anche perché sull'altro campo la Norvegia grazie al solito Erling Haaland ha battuto 1-0 l'Estonia restando a punteggio pieno. Questa la situazione del girone dell'Italia:

La classifica aggiornata del gruppo I

Norvegia 12 punti (4 partite giocate, differenza reti +11)

Israele 6 (3 partite giocate, differenza reti +1)

Italia 3 (2 partite giocate, differenza reti -1)

Estonia 3 (3 partite giocate, differenza reti -2)

Moldova 0 (3 partite giocate, differenza reti -10)