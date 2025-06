Finisce 1-0 per l'Italia il primo tempo contro la Moldova. Ranieri protagonista

vedi letture

L'Italia di Luciano Spalletti e con Luca Ranieri a guidare la difesa termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo della partita contro la Moldavia, valida per il Gruppo I delle qualificazioni al prossimo Mondiale. Decide la sfida per il momento una rete di Giacomo Raspadori verso la fine del primo tempo, nata da un'azione decisiva di Ranieri che inserendosi sulla sinistra ha messo in mezzo il pallone poi terminato tra i piedi del numero 10 della Nazionale.

Lo stesso capitano della Fiorentina, all'esordio con la maglia dell'Italia, aveva in precedenza colpito una traversa di testa su calcio di punizione, mentre in precedenza aveva lasciato sfilare Nicolaescu che prima lo aveva battuto di testa segnando la rete del momentaneo vantaggio, poi però il VAR ha annullato per posizione di fuorigioco. Brivido a parte, una buona prima frazione per Ranieri ma non per l'Italia che ha rischiato di prendere gol in almeno un altro paio di occasioni.