Giovanni Galli: "Kean? Le clausole sono trappole. A Barcellona non succede"

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto sul tema del futuro allenatore viola: "Tutto quello che diciamo cade nel vuoto, perché non si sa cosa pensa la società. Serve trovare qualcuno che sposi il progetto scegliendo insieme i giocatori da costruirci attorno. Semplice. E deve essere un ciclo duraturo, non si può cambiare in continuazione. Se tutti hanno la stessa linea di calcio può anche andare bene, attraverso idee nuove".

Cosa pensa della situazione di Moise Kean?

"Se arriverà l'offerta da 52 milioni dovrà essere lui a decidere: o rinnova o cambia. Le clausole sono una trappola. Al Barcellona queste cose non succedono: Yamal ha una clausola da 1 miliardo. Certo è tutto commensurato allo stipendio e al resto. Il problema qui è che Kean ha fatto 30 gol e ci sono squadre in Inghilterra che 52 milioni per un giocatore del genere li possono spendere”.