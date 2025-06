FirenzeViola Magnifico Messere del Calcio Storico Fiorentino, dovrebbe toccare a Bove

Una grande novità in chiave Fiorentina potrebbe riguardare l'edizione 2025 del Calcio Storico Fiorentino che prenderà il via con le due semifinali il 14 e il 15 giugno prima della grande finale a San Giovanni, il 24 giugno a Santa Croce. Come appreso da Firenzeviola.it, dovrebbe essere Edoardo Bove il Magnifico Messere di quest'anno. Il calciatore che lascerà la Fiorentina per ritornare alla Roma dal prestito prima di poter capire cosa fare della sua carriera, sarà dunque protagonista della giornata sul sabbione di Piazza Santa Croce.

Bove, reduce da una stagione che lo ha visto protagonista con la maglia della Fiorentina prima del malore occorso durante una partita contro l'Inter, dovrebbe dunque ricevere l'importante onoreficenza della città di Firenze.