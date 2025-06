Spalletti dopo Italia-Moldavia: "Chi allena la Nazionale non può avere alibi"

Luciano Spalletti, ormai ex commissario tecnico dell'Italia, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria per 2-0 sulla Moldova nell'ultima panchina azzurra al Mapei Stadium di Reggio Emilia: "Abbiamo fatto fatica anche stasera, però ci sono troppe componenti e poi si è confermato quello che si era visto. Ho mantenuto questo gruppo ma l'ho trovato veramente affaticato da questo finale di campionato e forse cercando qualcuno che stava meglio fisicamente potevamo avere una risposta differente. Erano logori dal campionato passato, una delle più grosse difficoltà è stata andare a giocare a Oslo in queste condizioni. Poi si sa che il sorteggio è anche un po' la sorte, però ha influito".

C'è anche altro oltre alla fatica?

"Quando uno fa l'allenatore della Nazionale non può avere alibi perché i giocatori li sceglie lui e se non vanno bene può cambiarli. Ero convinto che potessero darmi quello che mi aspettavo e per certi versi lo hanno fatto".

Che eredità lascia al prossimo commissario tecnico?

"Chi arriva prende e fa quello che gli pare, è da vedere chi si sceglie. Sicuramente non lasciamo un grande entusiasmo anche se il pubblico stasera si è fatto sentire. I giocatori e l'allenatore devono fare la differenza, purtroppo io non l'ho fatta".