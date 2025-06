Impallomeni: "Spalletti ha rifiutato la Fiorentina, è svuotato, non vuole allenare nessuno"

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista intervenuto a Tmw Radio, ha parlato della situazione legata a Luciano Spalletti, Ct già esonerato dalla Nazionale Italiana che staserà guiderà l'Italia per l'ultima volta contro la Moldavia. Impallomeni ha in particolare rivelato lo stato d'animo del toscano: "Chi lo conosce mi parla di uno Spalletti che è svuotato in questo momento, non vorrebbe neanche più allenare.

E in queste ultime ore gli sarebbe anche arrivata un'offerta dalla Fiorentina, che lui ha rifiutato. Poi c'è anche la Juventus che lo ha cercato qualche tempo fa, ma per Spalletti questa botta con la Nazionale è stata forte".