FirenzeViola Niente Nazionale, Pioli si avvicina alla Fiorentina. C'è ottimismo sulla chiusura dell'operazione

vedi letture

Il terremoto generato dall'esonero di Luciano Spalletti come Ct della Nazionale rischiava di travolgere anche la Fiorentina. E invece no, perché Stefano Pioli sembra intenzionato a mantenere la parola data ai viola. Il tecnico emiliano, che non era tra i favoriti per la panchina dell'Italia (che sta tentando in tutti i modi di avvicinarsi a Claudio Ranieri), rimane invece l'unico in corsa per quella della Fiorentina.

Tutto lascia pensare che sarà lui il timoniere della Viola edizione 2025/26, c'è solo da capire quando l'attuale allenatore dell'Al Nassr potrà liberarsi dal pesante contratto che in teoria scadrà fra un anno. Nelle ultime ore si registra positività da entrambe le parti. I grossi ostacoli, legati alla situazione fiscale di Pioli in Arabia e allo staff che vorrebbe portarsi dietro al Viola Park, non sembrano adesso insormontabili e cresce quindi la speranza da parte della società gigliata che all'inizio della preparazione estiva, fissata dal 12 luglio in poi, ci potrà essere proprio Pioli a guidare la nuova Fiorentina.