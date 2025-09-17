Champions, l'Atalanta viene spazzata via dal PSG 4-0. Inter ok con l'Ajax

Si sono concluse le sfide di Champions League di questo mercoledì sera. Serata amara per l'Atalanta di Ivan Juric, alla prima partita da allenatore in Champions League in carriera: al Parco dei Principi contro i campioni in carica del PSG non c'è storia, è 4-0 per la squadra di Luis Enrique. Una partita iniziata dalla rete di Marquinhos e proseguita da quelle di Kvaratskhelia e Nuno Mendes prima del gol finale di Goncalo Ramos che chiude definitivamente il discorso e condanna la Dea all'ultimo posto in classifica nella League Phase a causa della differenza rete.

Molto meglio invece l'Inter, che batte l'Ajax in Olanda e porta a casa i primi tre punti all'esordio: decide una doppietta di Marcus Thuram, vero e proprio mattatore della sfida. Sugli altri campi, succede di tutto tra Liverpool e Atletico Madrid, partita decisa all'ultimo minuto dopo la rimonta degli spagnoli da 2-0 a 2-2. È un gol di Van Dijk a regalare il 3-2 finale ai reds. Il Chelsea di Maresca esce infine con le ossa rotte da Monaco, dove il Bayern vince 3-1.