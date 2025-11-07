Caressa: "Pioli non si raccapezzava. Ora la Fiorentina superi il terrore"

Fabio Caressa, telecronista sportivo, ha commentato il momento della Fiorentina sul suo canale YouTube: Ecco le sue parole: "Sono contento che Vanoli torni ad allenare, lo conosco, è una persona distinta e per bene. La vicenda di Pioli si è chiusa male ed è un mistero quello che non ha funzionato alla Fiorentina o forse non tanto. La proprietà in questo momento è lontana, ha vissuto anche la tragedia di Barone, punto di riferimento di Commisso in Italia, vivendo un periodo di grande incertezza per il futuro e quindi non è riuscita a concentrarsi per il presente. Naturalmente qualcosa è stato sbagliato a livello di campagna acquisti anche se i giudizi non furono negativi sul mercato. Solo che c'è un po di confusione perché la Fiorentina prende Dzeko e Piccoli ma poi gioca solo con Kean con accanto Gudmundsson quindi ha tanta gente davanti ma non la utilizza, non facendogli prendere ritmo. Anche perché Piccoli era abituato a giocare sempre, a centrocampo manca qualcosa, dietro le cose vanno così così ma soprattutto c'è stata una grande mancanza di fiducia e forse anche di nerbo.

Io non ho mai visto un Pioli sereno da quando tornato, l'ho visto fare anche dei gesti un po' nevrotici, proprio non si raccapezzava. Quando inizi ad entrare in questo mood difficile e cerchi soluzioni, così, un po' improvvisate anche nel corso della partita, la strada si fa dura. Pioli poteva uscire da quella situazione? Prima del Lecce avrei detto di si, dopo Lecce, invece, serviva una scossa, anche per lo stesso Pioli. Tutto sommato comprendo la decisione dell'esonero perché si erano rotti gli ingranaggi, non funzionava più niente e la squadra era terrorizzata. Ora la Fiorentina deve superare il terrone, perché, con la paura, in quella posizione di classifica, la situazione peggiora, mentre con la speranza, le cose migliorano sicuramente. Poi c'è la Conference: bene pensarci, però bisogna pensare a tirarsi su in classifica, sennò rischia di bloccarsi veramente tutto".