Biasin duro: "La Fiorentina, per quello che si è visto, merita di essere ultima"

Il noto giornalista, Fabrizio Biasin, nel consueto appuntamento del giovedì con l'Ascia Raddoppia, rubrica Youtube di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del momento in casa viola, ecco le sue dichiarazioni: "Nella mia testa sia di fronte delta degli ultimi tempi tra quello che mi immaginavo potesse essere, la Fiorentina di Pioli e quello che realmente è, una squadra con 4 punti dopo 10 partite. Il problema non è solamente la classifica, ma è sei ultima non in seguito a straordinari eventi che ti hanno portato lì, ma perché te lo meriti, perché tutto quello che abbiamo visto in Serie A ti dice di una squadra che è in difficoltà su tutti i punti di vista. Adesso sta cercando di mettere a posto i pezzi, perché a un certo punto si è trovata senza allenatore, senza direttore sportivo, senza proprietà, perché è dall'altra parte del mondo e se vogliamo anche senza stadio, perché è a metà. Effettivamente è difficile mettere insieme le cose nella crisi.

Se partono bene le cose bene o male te la cavi, se invece partono male è un attimo che viene giù tutto, perché si è fragili. Adesso siamo alla decima giornata e c'è tutto il tempo per mettere a posto le cose, arriva un allenatore che quanto meno darà un po' di spirito, però attenzione perché è una situazione delicata. Guardi i giocatori in faccia e lo vedi che sono a terra".