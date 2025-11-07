Under 20, le scelte del CT Nunziata: presenti Martinelli e Romani

Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale per mano degli Stati Uniti al Mondiale in Cile, la Nazionale Under 20 torna in campo per una doppia amichevole con Portogallo e Germania. La prima si giocherà in "casa", allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio, questo venerdì alle 18:30, mentre la seconda andrà in scena lunedì alle 17:00 a Oliva, in Spagna. Tra i convocati di Nunziata c'è Martinelli, fresco d'esordio con il Mainz e Romani, di proprità del club gigliato, ma in prestito al Lecco.

Ecco la lista completa dei convocati:

PORTIERI: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Lapo Siviero (Torino);
DIFENSORI: Mike Aidoo (Pergolettese), Cristian Cama (Roma), Mattia Mannini (Juve Stabia), Niccolò Postiglione (Pineto), Filippo Reale (Juve Stabia), Lorenzo Romani (Lecco), Jacopo Sardo (Monza), Giacomo Stabile (Juve Stabia), Francesco Stante (Inter);
CENTROCAMPISTI: Thomas Berenbruch (Inter), Alessandro Berretta (Giana Erminio), Leonardo Colombo (Monza), Lorenzo Riccio (Atalanta), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Monza);
ATTACCANTI: Pietro Candelari (Spezia), Giacomo De Pieri (Juve Stabia), Patrick Nuamah (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Marco Romano (Genoa), Matteo Spinaccé (Inter).
 