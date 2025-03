Champions: al Real il primo atto dell'euroderby, Arsenal a valanga col Psv

Una qualificazione chiusa, una ipotecata e una tutta da giocare al ritorno nelle tre gare della serata di Champions. Dopo la vittoria nel tardo pomeriggio dell'Aston Villa sul campo del Club Brugge (3-1 per i villains, rete di Bailey, momentaneo pari belga di De Cuyper, poi negli ultimi dieci minuti di gara autorete di Mechele e tris di Asensio su rigore) il piatto forte del martedì era il derby di Madrid. Vince, senza convincere, il Real Madrid, che la sblocca subito con un'azione folgorante di Rodrygo, prima di subire il pari al 32' dell'Atletico, con un destro di rara potenza e precisione scoccato dal limite da Julian Alvarez; la rete che decide il match viene siglata al 55' da Brahim Diaz (anche in questo caso pezzo di bravura singola del protagonista), con il Real che andrà a giocare al Wanda Metropolitano, mercoledì prossimo, forte di due risultati su tre.

Tanto equilibrio al Signal Iduna Park, dove il Borussia Dortmund va in vantaggio con Adeyemi facendosi poi raggiungere a metà ripresa da Arnar. Borussia-Lille 1-1 e tutto da decidere fra otto giorni in Francia. Poco più di una formalità invece il secondo match tra Psv Eindhoven e Arsenal: questo perché, al Philips Stadion gli uomini di Arteta hanno passeggiato, 7-1 finale (a segno Nwaneri, Merino, Trossard, doppietta di Odegaard e sigillo finale di Calafiori, rete della bandiera del Psv a firma di Lang per il momentaneo 1-2) e ritorno all'Emirates più che superfluo. Domani le altre tre sfide degli ottavi di Champions League: alle 18.45 va di scena l'unica italiana rimasta, una più che rimaneggiata Inter su un campo, quello del Feyenoord, in cui un'altra milanese (il Milan) ha perso meno di un mese fa. Poi in serata il derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayern Leverkusen, Benfica-Barcellona, ma soprattutto il match clou del mercoledì, Paris Saint-Germain-Liverpool.