Il Cesena ha scelto Diamanti: prima esperienza da tecnico per l'ex viola

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L'ex Fiorentina Alessandro Diamanti è pronto a intraprendere una nuova sfida in panchina. L'ex trequartista ha infatti sciolto le ultime riserve e dato il via libera al Cesena, dopo un confronto con la propria famiglia, passaggio determinante per arrivare all'intesa definitiva. A questo punto manca soltanto la firma sui contratti per l'ufficialità. Lo scrive SkySport.

Per Diamanti si apre così una nuova fase della sua carriera, sempre più indirizzata verso il ruolo di allenatore dopo il percorso di formazione sviluppato negli ultimi anni tra esperienze internazionali, gli studi a Coverciano e progetti dedicati alla crescita tecnica. Un cammino iniziato al termine della carriera da calciatore e che ora potrebbe vivere una svolta importante, con il Cesena pronto ad affidargli la prima vera opportunità su una panchina di rilievo.