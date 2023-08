CEROFOLINI, Grazie Firenze, ora inizia una nuova sfida

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

"Ho trascorso più della metà della mia vita con questa maglia e Firenze addosso! Sono nato e cresciuto professionalmente, e per questo ve ne sarò sempre grato! Grazie a tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso, arrivederci Firenze! Inizia una nuova sfida che non vedo l’ora di intraprendere più carico che mai, con la stessa carica e la determinazione di sempre". Con queste parole, affidate al proprio profilo Instagram, Michele Cerofolini lascia la Fiorentina, pronto a diventare un nuovo portiere del Frosinone (come anticipato da FV). Di seguito il post: