Biasin e il suo parere su Nzola: "È il profilo adatto alle ambizioni del Pisa in A"
Il giornalista e noto tifoso dell'Inter, Fabrizio Biasin, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva anche del mercato delle squadre minori in Serie A, tra cui il Pisa, che ha ufficializzato l'arrivo di M'Bala Nzola dalla Fiorentina: "A mio avviso, i nerazzurri stanno trovando un buon equilibrio tra elementi di esperienza e il nucleo che ha conquistato la promozione dalla Serie B lo scorso anno. Nzola, Cuadrado e gli altri innesti rappresentano profili adatti per un club che non può ambire a giocatori di altissimo livello.
Onestamente penso che, con una rosa di questo tipo, il Pisa possa ambire alla salvezza. Non intravedo molte altre ambizioni realistiche per la squadra guidata da Gilardino".
