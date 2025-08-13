Euro '32 e cosa cambia per il Franchi. Riguarda anche Commisso

Il decreto sport voluto dal ministro Andrea Abodi è legge, cosa cambia per il restyling dell'Artemio Franchi? Le speranze di nuovi finanziamenti sono nero su bianco e come riporta La Nazione, l'obiettivo di Firenze è partecipare a Euro 2032 per ottenerli perché diventerebbero infrastrutture di interesse nazionale.

Sarà nominato un commissario straordinario direttamente dal Governo che valuterà le varie situazioni tra cui quella del Franchi, che se venisse selezionato potrebbe intercettare risorse importanti per concludere la ristrutturazione. E forse fare a meno dei 50 milioni messi sul piatto da Rocco Commisso. Grazie all’istituzione del Fondo Italiano per lo Sport dentro al quale confluiranno 600 milioni, il Franchi otterrebbe grazie all'Istituto del Credito Sportivo i finanziamenti di cui ha bisogno per completare l'opera. La decisione arriverà entro ottobre 2026.