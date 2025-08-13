FirenzeViola Fortini e una scelta da prendere. La Fiorentina si guarda intorno: 2 i nomi

vedi letture

Non sembra più essere così scontata la permanenza di Niccolò Fortini alla Fiorentina questa stagione. D'altra parte Stefano Pioli l'aveva detto che avrebbe usato queste prime settimane di ritiro per valutare la rosa a disposizione. Ecco, dopo aver visto da vicino il talento classe 2006 soprattutto in Inghilterra, le percentuali di permanenza del giocatore sono un po' diminuite. Sia chiaro, niente a che fare con il valore di un calciatore che a soli 18 anni è stato in grado di imporsi alla Juve Stabia in Serie B. I ragionamenti che sta facendo la Fiorentina sulla fascia destra riguardano le occasioni di mercato e soprattutto la possibilità di trovare un giocatore già con qualche campionato di A alle spalle.

Pioli non vuole lasciare niente al caso

Perché se è vero che Dodo - nonostante non abbia in programma di rinnovare con la Fiorentina - resta il pilastro su cui puntare per la fascia destra, è altresì vero che con tre impegni all'orizzonte anche le alternative ai titolari diventano fondamentali. Per questo Fortini non ha ancora convinto del tutto perché deve crescere un po' sia dal punto di vista tattico che fisico, per questo la società viola si sta guardando intorno per vedere cosa può offrire il mercato.

Occhi su Calabria e Zortea

I due nomi in cima all'attuale lista di giocatori in valutazione da parte della Fiorentina sono quelli di Davide Calabria e Nadir Zortea. L'ex Milan conosce bene Pioli ed è attualmente svincolato dopo l'annata divisa tra Milano e Bologna, dove alla corte di Italiano si è tolto la soddisfazione di vincere la Coppa Italia in faccia alla società che lo ha scaricato dopo gli alterchi e le colluttazioni con Conceicao. Primi approcci con l'entourage c'erano già stati qualche settimana fa ma la Fiorentina aveva fatto un passo indietro di fronte alle richieste economiche e anche alla volontà di valutare Fortini. Dopo un po' di tempo e nessuna offerta allettante sul piatto del giocatore, il nome di Calabria può tornare buono. Primi approcci c'erano stati anche con Zortea del Cagliari, soprattutto perché il calciatore vorrebbe alzare l'asticella rispetto alla squadra sarda. Qui l'ostacolo principale sono le richieste dei rossoblu che vorrebbero monetizzare attorno ai 10 milioni. Una cifra che la Fiorentina non ha intenzione di spendere.