Beltran e Fiorentina separati in casa. Ora c'è lo Zenit sull'argentino

Secondo il Corriere Fiorentino, con Lucas Beltran e la Fiorentina siamo in una situazione da separati in casa. Lo hanno confermato le partite con Nottingham Forest e Manchester United che hanno visto l'attaccante argentino non scendere in campo neanche un minuto. Sarà un caso se è avvenuto dopo il no di Beltran al Flamengo? Si chiede il quotidiano. Per il momento comunque, sarebbe lo Zenit il club ad aver mosso i passi più concreto tanto da far trapelare una possibile offerta da 10 milioni più bonus.

Chi al posto di Beltran

Il quotidiano fa il punto anche su chi vorrebbe la Fiorentina nel caso Beltran lasciasse Firenze. Il primo della lista era e resta Roberto Piccoli del Cagliari ma anche Ioannidis non va tolto nonostante le alte richieste del Panathinaikos.