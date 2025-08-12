Ufficiale Il Cagliari può finalmente annunciare l'attaccante Sebastiano Esposito

Alla fine il Cagliari può annunciare il suo attaccante, Sebastiano Esposito, conteso alla Fiorentina e al Parma fino all'ultimo giorno. Dopo le visite ieri, oggi l'ufficialità. "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Esposito che si trasferisce dall’FC Internazionale Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030".

"Esposito è un attaccante prestante fisicamente, duttile, capace di ricoprire più ruoli del reparto avanzato grazie alle sue qualità, impiegato sia da seconda punta che da centrale. Ambidestro, dotato di una buona tecnica di base, abile nel dribbling, è veloce e rapido: ama svariare in avanti per non dare punti di riferimento agli avversari, liberarsi dalla marcatura per servire – in virtù anche di una buona visione di gioco – il passaggio vincente al compagno o cercare la conclusione dalla distanza. Talento, determinazione, tanta voglia di emergere. Benvenuto in rossoblù, Seba!"