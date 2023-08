EFFETTO CHRISTENSEN, CEROFOLINI AI DETTAGLI COL FROSINONE: VIA A TITOLO DEFINITIVO. TERRACCIANO...

FirenzeViola.it

Dentro un portiere, fuori un altro. L'arrivo di Oliver Christensen a Firenze ha portato alla corte di Italiano un altro portiere potenzialmente titolare. E il primo effetto è che a fargli spazio è Michele Cerofolini. Il giocatore, come raccolto da Firenzeviola, è infatti ai dettagli con il Frosinone, club neo promosso di serie A che vuole affiancare a Turati un portiere che ha dimostrato di poter far bene. Anche nelle amichevoli disputate fin qui e in particolare a Newcastle contro una squadra in grande forma ha ben impressionato e il Frosinone ha deciso di chiudere l'operazione e nelle prossime ore ci sarà il trasferimento del a titolo definitivo del portiere aretino, viola fin dalle giovanili. Cerofolini firmerà un contratto per 3 anni.

L'altro effetto ovviamente è che Pietro Terracciano dovrà anche quest'anno giocarsi il posto, così come accaduto negli altri anni, con un altro portiere, dopo aver avuto la meglio su Dragowski e soprattutto su Gollini, arrivato con tante aspettative di giocare titolare, oltre che su Sirigu arrivato però solo a gennaio. Il portiere di sicuro accetta la sfida di buon grado anche questa volta, pronto a dare battaglia per la maglia, e andare avanti in Conference permetterà di avere più spazio a tutti i giocatori, portieri compresi.