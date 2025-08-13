Si sblocca il rinnovo di Mandragora? Il Corr.sport: "Pioli lo vuole: il punto"

Il Corriere dello Sport - Stadio apre in prima pagina con degli aggiornamenti sul fronte Rolando Mandragora per la Fiorentina. "Pioli lo vuole. Svolta Mandragora: si sblocca il rinnovo" è il titolo con cui il quotidiano inquadra la situazione relativa al centrocampista con attuale scadenza del contratto nel 2026 e opzione per il 2027.

Una situazione che non preoccupa per adesso né la società né l'entourage del calciatore, e che potrà risolversi secondo il giornale con calma, anche dopo la chiusura del mercato, perché Pioli considera il giocatore un titolarissimo della sua Fiorentina e salvo infortuni non ci saranno problemi ad attivare l'opzione di un altro anno legata alle presenze del numero 8 (almeno 25 in gare ufficiali).

Da parte del calciatore, la priorità era e resta Firenze con i procuratori che addirittura non avrebbero chiesto una cifra alla società viola ma semplicemente di riconoscere l'importanza del giocatore. Per questo l'ipotesi Betis è stata subito rifiutata e per ora non si sta guardando intorno alla ricerca di nuove squadre che possano puntare su di lui.