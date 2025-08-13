Dopo Beltran, il Flamengo prende un altro no: Castellanos resta alla Lazio

Il Flamengo è ancora alla ricerca di un attaccante da portare in Brasile in questa sessione di mercato e sta scandagliando il mercato europeo per trovare il profilo giusto. Ma dopo i no di Lucas Beltran e di Mehdi Taremi al trasferimento in maglia rubro-negra, il club di Rio de Janeiro incassa un altro rifiuto: come riporta TMW, il Taty Castellanos ha deciso di restare alla Lazio.

L’operazione - spiega il portale - non si farà per svariati motivi. Il primo è legato al mercato bloccato della Lazio, se ci fosse stata la possibilità di sostituire l’argentino poteva anche arrivare un’apertura da Formello. Apertura che però non è mai arrivata, dopo i no a giugno alle proposte provenienti dalla Premier la società ha fatto capire da subito che Castellanos non avrebbe lasciato la Capitale. L’altra motivazione è legata alla volontà di Castellanos. A un anno dal mondiale il Taty spera di strappare la convocazione dal commissario tecnico Scaloni, che non ha mai nascosto la stima nei confronti del centravanti della Lazio. Il trasferimento in Brasile non aiuterebbe la causa di Castellanos in una corsa spietata al posto nella nazionale argentina.