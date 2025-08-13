Sirene dalla Russia per Beltran. Se parte per 15 milioni, a tutta su Ioannidis

La ribalta di agosto se la stanno prendendo Lucas Beltran e Rolando Mandragora in casa Fiorentina. Come sottolinea l'edizione di Firenze di Repubblica, le due trattative stanno condizionando il mercato in entrata e le altre mosse della dirigenza.

Per quanto riguarda l'attaccante argentino, con l’arrivo di Pioli e d’accordo con la società è stato individuato come uno di quei giocatori in esubero da piazzare per finanziare il mercato interno. Ma l'operazione si è dimostrata tutt'altro che veloce e così, dopo l'interesse del Flamengo, nelle ultime ore si è mosso il mercato dalla Russia.

Zenith San Pietroburgo e Spartak Mosca hanno chiesto informazioni sul giocatore, pronte a intavolare poi una trattativa con la dirigenza viola che però non ha ricevuto ancora offerte ufficiali. Se Beltran dovesse partire per una cifra vicina ai 15 milioni i soldi secondo quanto riporta il quotidiano sarebbero reinvestiti su Fotis Ioannidis del Panathinaikos, obiettivo numero uno per l'attacco viola.