Luis Enrique: "Donnarumma non convocato? Sono io il responsabile al 100%"
(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo, nessun dubbio, e ancora migliore come persona. Se è fuori dalla squadra? Questa però è la vita dei calciatori di alto livello, io sono responsabile al 100% di questa decisione difficile. Se fosse facile lo farebbe chiunque, queste decisioni hanno a che vedere il profilo del portiere che la mia squadra necessita".
Cos' Luis Enrique, tecnico del Psg, dai microfoni di Sky Sport, spiega la decisione di mettere fuori squadra 'Gigio' Donnarumma, nonostante quanto di buono abbia fatto questo giocatore nella scorsa stagione. Ma domani giocherà Chevalier? "Vediamo, c'è anche Safonov". (ANSA).
Beltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne drittedi Lorenzo Di Benedetto
FirenzeViolaUltimi 20 giorni di mercato per un centrocampista e il vice Kean. Mandragora aspetta i viola, si decide entro il 18. Tutte le opzioni per la Fiorentina
Angelo GiorgettiAddio esterno alto, arriverà un laterale a tutta fascia: Zortea candidato ideale. Il ‘no’ di Beltran blocca il vice Kean (per ora). Shpendi pista fredda. Evitare tentazioni su Comuzzo, è un simbolo di crescita
Mario TeneraniGrazie Pioli, il gioco è tornato a Firenze. C'è già una cifra, Fiorentina riconoscibile. L'allenatore è stato chiaro: accontentatelo. Ioannidis davanti, in difesa c'è fermento... Fagioli cresce, se gira lui i viola volano
Tommaso LoretoDall’Inghilterra torna una buona Fiorentina, ora tocca a squadra e società "alzare il livello" come ha detto Pioli. Serve un’altra punta e tra rinnovi e uscite occhio al Milan su Comuzzo
