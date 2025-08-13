Amrabat: "Né United né Fiorentina, il posto migliore per me è al Fenerbahce"
FirenzeViola.it
Grande risultato del Fenerbahce di Jose Mourinho che ieri ha battuto 5-2 il Feyenoord nel preliminare di Champions League garantendosi così la possibilità di accedere alla fase a gironi se batterà il Benfica. Tra i protagonisti della squadra turca anche l'ex viola Sofyan Amrabat che in preda all'euforia per il risultato ottenuto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al portale Ajansspor: "In passato ho giocato con varie maglie, dal Feyenoord al Manchester United e la Fiorentina. Ma il posto migliore dove giocare per me è qui in Turchia. I tifosi ci danno un grande sostegno e giocare in casa nostra è difficile per qualsiasi avversario".
Pubblicità
News
Beltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne drittedi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Beltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne dritte
4 Ultimi 20 giorni di mercato per un centrocampista e il vice Kean. Mandragora aspetta i viola, si decide entro il 18. Tutte le opzioni per la Fiorentina
Copertina
LiveSohm si presenta: "Pronto a mettere in campo la mia fisicità. Critiche a Parma? Non mi interessa"
Angelo GiorgettiAddio esterno alto, arriverà un laterale a tutta fascia: Zortea candidato ideale. Il ‘no’ di Beltran blocca il vice Kean (per ora). Shpendi pista fredda. Evitare tentazioni su Comuzzo, è un simbolo di crescita
Mario TeneraniGrazie Pioli, il gioco è tornato a Firenze. C'è già una cifra, Fiorentina riconoscibile. L'allenatore è stato chiaro: accontentatelo. Ioannidis davanti, in difesa c'è fermento... Fagioli cresce, se gira lui i viola volano
Tommaso LoretoDall’Inghilterra torna una buona Fiorentina, ora tocca a squadra e società "alzare il livello" come ha detto Pioli. Serve un’altra punta e tra rinnovi e uscite occhio al Milan su Comuzzo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com