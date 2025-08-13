Amrabat: "Né United né Fiorentina, il posto migliore per me è al Fenerbahce"

Grande risultato del Fenerbahce di Jose Mourinho che ieri ha battuto 5-2 il Feyenoord nel preliminare di Champions League garantendosi così la possibilità di accedere alla fase a gironi se batterà il Benfica. Tra i protagonisti della squadra turca anche l'ex viola Sofyan Amrabat che in preda all'euforia per il risultato ottenuto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al portale Ajansspor: "In passato ho giocato con varie maglie, dal Feyenoord al Manchester United e la Fiorentina. Ma il posto migliore dove giocare per me è qui in Turchia. I tifosi ci danno un grande sostegno e giocare in casa nostra è difficile per qualsiasi avversario".