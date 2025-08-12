Masini fa le carte alla Viola: "Dzeko limita un po' Gud. Mercato? Mi aspetto il vice-Kean"

Queste alcune riflessioni del noto cantante e tifoso viola Marco Masini, ospite di Radio Bruno. “Beltran-Zenit? Secondo me, in realtà, sta aspettando il River Plate, sperando che la Fiorentina possa lasciarlo partire verso la fine del mercato. Nicolussi Caviglia? Considerando le ottime prestazioni di Mandragora nel finale di stagione, ritengo che sia uno dei centrocampisti più forti della rosa viola. Gli altri sono tutte scommesse, incluso Sohm, che a mio avviso è arrivato a Firenze con l’intenzione di giocare da titolare. Resta da capire in quale ruolo verrebbe impiegato Caviglia. Pioli è stato chiaro: il tridente non è l’unica soluzione tattica possibile.

L’inserimento di un regista potrebbe offrire più variabilità, magari togliendo un attaccante per inserire un trequartista. Nel calcio è fondamentale sapersi adattare, avere più opzioni e la capacità di modificare l’assetto anche durante la partita. Secondo me, la presenza di Dzeko nel tridente limita un po’ Gudmundsson. Cosa mi aspetto dal mercato? Manca un centrocampista e un attaccante di riserva, giovane e promettente, che possa far rifiatare Moise Kean. Sarebbe utile avere già in rosa un possibile sostituto di Kean per la prossima stagione: un ragazzo talentuoso e con prospettiva”.