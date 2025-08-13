FirenzeViola Ultimi 20 giorni di mercato per un centrocampista e il vice Kean. Mandragora aspetta i viola, si decide entro il 18. Tutte le opzioni per la Fiorentina

Si entra nella fase sempre più calda del mercato, da oggi mancano venti giorni alla conclusione delle trattative. E sono venti giorni in cui può ancora accadere di tutto. La Fiorentina dovrà difendersi da eventuali assalti per qualche suo calciatore, ma soprattutto piazzare gli esuberi e mettere a segno un paio di colpi, il vice Kean e un centrocampista, che possano aggiungere ulteriore qualità anche nelle seconde linee (possibile pure l'innesto di un vice Dodo con Fortini che andrebbe in prestito).

Difesa dei big - Il reparto arretrato titolare ha mostrato buona stabilità nel corso delle amichevoli, è rodato e pare consigliabile non toccarlo. Certo, potranno esserci ulteriori tentativi soprattutto per Comuzzo (si è parlato del Lipsia di cui però per adesso non ci sono grandi riscontri) ma solo di fronte ad un'offerta di 35 milioni la Fiorentina potrà vacillare. Il Milan si era fatto effettivamente avanti nei giorni scorsi ma la Fiorentina ha fatto subito muro. Peraltro occorrerà vedere quando eventualmente un'offerta verrà recapitata alla Fiorentina. La difesa è a posto, nelle intenzioni del club non c'è l'idea di aggiungere un altro difensore, mentre a centrocampo molto ruota intorno a Mandragora. L'ex udinese ha fatto la sua scelta, vuole aspettare la Fiorentina. Le richieste per andare a giocare altrove ovviamente non gli mancano, pare gli siano arrivate offerte da un paio di squadre italiane di fascia medio- alta e anche dall'estero ma si è messo in testa l'obiettivo di restare a Firenze. Ovviamente serve il rinnovo ma Mandragora pare convinto che una soluzione con la Fiorentina sarà trovata. Al tempo stesso sembra però anche esserci una scadenza oltre la quale non si potrà andare. Entro il 18 agosto - questo quel che trapela - dovrà essere presa una decisione anche perché l'idea di andare avanti senza rinnovo potrebbe essere controproducente per entrambe le parti. Dovesse poi essere ceduto, servirebbe un calciatore che possa poter giocare anche in un centrocampo a tre considerato che potrebbe pure esserci questa opzione per la Fiorentina. "Non sempre giocheremo così", ha detto nei giorni scorsi Pioli in riferimento al 3-4-2-1. Nicolussi Caviglia (grande amico di Kean ma è cresciuto anche insieme a Fagioli) è tornato d'attualità e può giocare in effetti sia a due che a tre, per sua stessa ammissione.

Il vice Kean - Per questo ruolo si entra in un territorio delicato perché chi arriverà dovrà essere sì affidabile e con caratteristiche simili a quelle di Kean ma dovà pure essere consapevole che potrà giocare un numero esiguo di partite. Occorre chiedersi quindi se valga la pena spendere 15 milioni per una riserva: dovesse comunque esserci una scelte del genere, andando a prendere Piccoli o magari Pinamonti sarebbe la dimostrazione di una buona ambizione. Anche dall'estero potrebbe arrivare il nome giusto. Ioannidis non il solo nome emerso, da tempo del resto la Fiorentina sta monitorando vari calciatori vista l'esigenza del vice Kean.